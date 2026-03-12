Акумулаторите продължават да се повреждат най-често в колите

Германският автомобилен клуб (ADAC) публикува данни за интервенциите на пътна помощ за 2025 г. Германия е голяма страна, така че статистическата извадка е представителна.

На всеки девет секунди немски шофьори са се обаждали на теглещата служба на ADAC. Общо 3,7 милиона обаждания са били от шофьори, чиито превозни средства са се повредили. Както и в предишни години, проблемите с батерията са били най-честата причина за повреди с 45,4%, следвани от повреди в системата за управление на двигателя или системата за високо напрежение.

Това е увеличение с почти два процента. ADAC вижда ясна тенденция в това. Броят на по-старите електрически автомобили става все по-често срещан по германските пътища. Миналата година броят на електрическите автомобили, които са се нуждаели от пътна помощ, се е увеличил с 15 процента и е достигнал 50 000 до края на годината. Причината за повредата на електрическите автомобили обикновено са батериите.

ADAC също така отбеляза, че plug-in хибридите имат повече проблеми от електрическите автомобили. Броят на повреди е бил почти 60 000. Това е голямо увеличение спрямо миналата година.

В Германия, както и в други страни, автопаркът от електрически автомобили е започнал да остарява. Не е изненадващо, че възникват проблеми с батериите.