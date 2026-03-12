На първо четене: с един билет ще може да се ползват няколко вида транспорт

Предвижда се 6 месеца след приемането министърът на транспорта да е готов с Национална транспортна схема, в която водещ е влакът, а разписанията на автобуси, самолети, кораби се водят по него

Наистина е положен много труд и усилия от предишния министър и неговия екип, отчете служебният ресорен министър Корман Исмаилов

В проекта се предвижда 6 месеца след приемането му министърът на транспорта да е готов с Национална транспортна схема, в която водещ е влакът, а разписанията на автобуси, самолети, кораби се водят по него.

В схемата се предвижда престоят при прекачването на пътниците от влак на автобус или от влак на влак да е не повече от 15-20 минути.

Автобусът пък тръгва 15-20 минути след пристигането на влака, когато се явява отвеждащ транспорт, и по-малко от 30 минути преди отпътуването на влака, когато докарва пътници за него.

Законопроектът е възлов за изпълнение на реформата в пътническия транспорт в плана за възстановяване и условие за получаване на четвъртия транш по него. Затова кабинетът на Росен Желязков го забърза и сега при служебният кабинет е възможно да се приеме и така да бъдат спасени 2,5 млрд. евро.

Законопроектът е напълно нов и бе дело на транспортният министър Гроздан Караджов. Чрез него той възлага на колегите му в следващите кабинети - служебен и редовен, в кратки срокове да направят реформа в обществените превози на пътници, към каквато не е посягано от 20 години.

Националната транспортна схема предвижда и три транспортни връзки на ден до всяко населено място в страната. Въвежда се и транспорт по заявка, ако до някое малко село няма редовни линии. С превоза на пътници по заявка се осигурява свързаност на такива населени места с общинския център или с най-близката транспортна връзка. Превоз на пътници по заявка може да се осъществява в населени места, в които има осигурен обществен транспорт, като в този случай финансирането се осигурява от възложителя, предвижда законопроектът. Превозът по заявка се изпълнява по предварително определено маршрутно разписание.

На 4 февруари, когато кабинетът одобри законопроекта и го изпрати в парламента, министърът на Караджов заяви, че до 738 населени места няма обществен транспорт, а до 601 е само на хартия. И само до 61 града и села има адекватни транспортни връзки.

Въвежда се и единен билет за влак, автобус, самолет и кораб. Националната транспортна схема комбинира разписанията на всички видове транспорт - сухопътен, морски и въздушен. Тя се състои от разписание за движение на влаковете, обща и междуобщински транспортни схеми, разписания за превоз на пътници с въздушен транспорт и разписания за превоз на пътници по вътрешни водни пътища или морски каботаж. Разписанията на влаковете в Националната транспортна схема са основа за планирането и изготвянето на общата, междуобщинските и общинските транспортни схеми. Тя се администрира от министъра на транспорта.

Националната транспортна схема се актуализира най-малко веднъж годишно, както и при съществени промени. Общата схема е за автобусните превози, тя се утвърждава от министъра на транспорта. В нея са разписанията на редовни линии, свързващи населени места в една или повече области.

Половин година след влизане на закона в сила общините трябва да приведат договорите с превозвачите по утвърдената схема за разписания.

До 4 месеца пък трябва да са готови всички наредби, които да разпишат как действат новостите.

Никола Димитров от "Възраждане" каза, че няма да подкрепят законопроекта, не и в този си вид, тъй като имало две добри предложения, но в този си вид законопроектът си крие големи рискове, особено за по-малките превозвачи. "Имаше доста критики, според нас трябва да се направи и работна група", каза той.

Андрей Рунчев от ГЕРБ излезе да защити законопроекта, според който той е важен в няколко аспекта. Единият е заради плана за възстановяване и следващото плащане. "Знаем колко усилия бяха постигнати от правителството на Росен Желязков, за да се отпушат плащанията по плана, които бяха замразени, така че с днешното гласуване, това ще е една стъпка да се направи заявка за следващото плащане", каза той като изреди ползите от подобен законопроект и призова за подкрепа от народните представители.

"Наистина е положен много труд и усилия от предишния министър и неговия екип. В периода до моето встъпване в длъжност, в много бърз порядък, осъществих контакт с ресорната комисия в парламента и събрах екип, проведоха се срещи със заинтересованите страни. Активността е много голяма, осъзнава се важността от подобен закон. Това е еволюционно ниво на транспорта и развитието на страната ни", каза служебният министър на транспорта Корман Исмаилов, който лично дойде в парламента по време на обсъждането на проекта на закон.