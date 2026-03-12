"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 400 водещи земеделски производители от цялата страна се събраха в Плевен, Арбанаси, Силистра и Велико Търново на серия от събития под мотото „Нови бизнес модели в агросектора“, организирани от Байер КропСайанс България, в партньорство с Фарм Академи.

В среда на нарастващи разходи, пазарна волатилност и засилен икономически натиск върху производството, срещите поставиха във фокус един ключов въпрос:

Как изглежда устойчивият земеделски бизнес днес?

Глобална перспектива: бизнес без субсидии

Специален гост на форумите, по покана на Байер КропСайанс България, беше Хорхе Менендез – международен земеделски предприемач от Аржентина, опериращ и в Африка.

В своята визионерска презентация той представи модел на управление, изграден в условия без субсидии и при високи данъчни тежести върху зърнопроизводството.

Неговото послание беше ясно:устойчивостта не се постига чрез намаляване на инвестициите, а чрез дисциплина, технологична прецизност и стратегически избори.

Опитът от различни континенти показа, че когато външната подкрепа липсва, бизнес моделът трябва да бъде изключително добре структуриран, а всяко решение – внимателно премерено.

Изборът като стратегически инструмент

В рамките на събитията беше разгледана и ролята на технологиите в изграждането на устойчив агробизнес. Дискусиите подчертаха, че изборът на продукт за растителна защита не е просто оперативен разход, а част от цялостната стратегия за управление на риска.

Зад правилния продукт стои много повече от активно вещество – научни разработки, изпитвания, формулации, стабилност и предвидимост. В условия на икономическо напрежение именно тези фактори правят разликата между краткосрочно спестяване и дългосрочна рентабилност.

Диалог за бъдещето

Срещите преминаха като открита платформа за обмен на опит и идеи между водещи производители и експерти. Темите варираха от управление на разходите и защита на маржа до изграждане на конкурентно предимство чрез правилни технологични партньорства.

Общият извод от четирите събития беше категоричен:

новите бизнес модели в агросектора изискват нов тип мислене – такова, което поставя устойчивостта, ефективността и стратегическите решения в центъра на управлението.