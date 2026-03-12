"Възраждане" настоява за таван на цените на горивата

Призоваваме максимално бързо правителството да инициира прекратяване на санкциите за Руската федерация, налагане на таван на цените на горива и да се започне разговор не за удължаване срока на бюджета, а за разговори дали той е адекватен.

Това заяви Цончо Ганев от "Възраждане" пред журналисти в кулоарите на парламента.

Веднага трябва да бъдат вдигнати санкциите спрямо Руската федерация поне за всички енергоносители – това е най-належащото нещо, което ние многократно внасяме в парламента. Това е решението за евтини енергоносители, защото ако днес ни е скъп петролът и бензинът, утре това ще се случи с доставките на газ. Това ще доведе след себе си до още по-голямо повишаване на цените, смята Ганев.

Малко по-рано ДПС пък настоя държавата да компенсира хората и бизнеса за повишаващите се цени на горивата заради нарушените доставки вследствие на войната в Близкия изток.

От движението са внесли проект на решение за задължаване на правителството да предприеме мерки за компенсиране. В него те изискват кабинета да подпомогне транспортния бизнес, градския транспорт, болници, училища, градини и ясли и земеделски производители.

Цончо Ганев обаче даде да се разбере, че те нямат нищо общо с каквото и да е предложено от ДПС.