Денят, който започва с аромат на прясно приготвено кафе… Независимо дали бързаш за поредната среща или имаш време да му се насладиш в онези така любими „бавни“ сутрини - кафето отдавна е повече от средство за събуждане. То е навик, култура и кратък момент на спокойствие.

За всички, които обичат тази уникална напитка, екипът на „Фантастико“ има атрактивни предложения в новата си брошура*, сред които кафе с отстъпка от цената с 50% и кафе, което се предлага два броя на цената на един. Предложенията в брошурата са активни в периода от 12 март до 22:00 часа на 18.03.2026 година.

Снимка: „Фантастико груп“

Статистиката на българската търговска верига сочи, че клиентите ѝ все повече търсят кафе капсули и кафе на зърна. През миналата 2025 годинате са с двуцифрен ръст на продажбите във „Фантастико“. Клиентите на компанията могат да се насладят на увеличен асортимент с голямо разнообразие от марки и продукти кафе.

„Предпочитани от потребителите остават овкусените кафета. Сред тях: с вкус на лешник, карамел, бисквити. Вкусовете първо се появиха при капсулите, но вече навлязоха и в мляното кафе и кафето на зърна, като скоро клиентите на „Фантастико“ ще могат да се насладят и на овкусено инстантно кафе“, казва Росица Табанджова, зам.-търговски директор във „Фантастико груп“.

В супермаркетите на компанията има и засилен интерес към спешълти кафетата. Клиентите предпочитат кафета, които са 100% арабика, както и моноарабики с произход от Етиопия, Бразилия, Колумбия и други. Първото спешълти кафе, което започва да се продава в обектите на компанията преди 5 години, е „Ведра кафе“.

Снимка: „Ведра кафе“

„Ние не просто продаваме кафе, а се стараем да създаваме култура около него – да разказваме, да споделяме знания, да оставяме доволни клиенти. Вярваме, че кафето е повод за среща и споделяне. Дори на всеки наш пакет стои текстът, че кафето събира хората – това е философията на „Ведра“. Самото име на компанията е дума, която носи усещане за ведрина и топлина. Точно това се стремим да даваме и в общуването си с хората“, казва Галина Петрова, собственик на „Ведра кафе“.

Снимка: „Ведра кафе“

Тайната на „Ведра“ се крие в изпичането на кафето.

„Всички кафета арабика, които предлагаме във „Фантастико“, са прясно изпечени и подбрани с внимание към произхода и вкусовия профил. Изпичаме ги средно, защото така най-добре се разкриват естествените вкусове на кафето. За нас е важно хората да могат да усетят характера на всяка суровина, а не само силата на изпичането“, казва още Галина Петрова.

През годините „Ведра“ се специализира и в участието в корпоративни събития с цялостна концепция около кафето.

Снимка: „Ведра кафе“

„Наскоро за втори път бяхме част от стратегическата конференция на „Фантастико“. За екипа изградихме три кафе бара, създадохме лидерски послания и късмети, а голям хит беше капучино с логото на „Фантастико“. Заедно с MyChoice Catering изненадахме гостите и със специален десерт – вариация на тирамису с нашето кафе от Етиопия”.

Така кафето постепенно затвърждава, че не е просто напитка, а преживяване, понякога цяло събитие, а защо не и малък ритуал на удоволствие у дома.

*Линк към брошурата