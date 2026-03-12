Шефът на АЕЦ "Козлодуй": Стартираме процедура за ремонт и подмяна на оборудването на 5-ти и 6-ти блок

Атомната електроцентрала "Козлодуй" е стартирала процедура за договаряне с предварителна покана за участие за изпълнение на дейности по ремонт и подмяна на основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6. Тези дейности са свързани с плановите годишни ремонти през 2026 година.

Това стана ясно от думите на изпълнителният директор на атомната централа Иван Андреев, който заедно със служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков бяха извикани в парламента да обяснят относно ескалиращи разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на 5-и и 6-и блок през 2026 г.

"При спирането на пети блок се очаква той да отработи на мощностен ефект, който ще позволи работа минимум до средата на месец май. Договорите за планов годишен ремонт се сключват за конкретната година, но са с по-дълъг период на действие. Има възможност да се ползват стари договори. В миналото договорите не винаги са сключвани януари, февруари или март, а често точно преди спиране на блока. Времето за сключване на договорите е било различно през годините в зависимост от кампанията и други фактори", обясни шефът на АЕЦ "Козлодуй".

Той разясни, че процесът включва обосновка пред няколко институции. "Ще се работи усилено договорът да бъде сключен навреме. Прозрачен е и всеки може да участва", обеща той.

"Ситуацията в АЕЦ „Козлодуй" през последните месеци ясно илюстрира геополитическите рискове, пред които е изправена енергийната сигурност на България поради технологичната зависимост от конкретни доставчици. Техническите проблеми в неядрената част на 6-ти енергоблок доведоха до значителни финансови последици за страната. Вследствие на дефектирала мембрана и временното извеждане на блока от експлоатация, централата не е произвела около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Финансовият ефект от това количество недопроизведена енергия е значителен и се измерва в десетки милиони евро", обясни служебният министър.

По думите му проблемът се корени в забавени процедури за доставка на оригинални части. Процедура от 2023 г. е била прекратена, а последвалата през 2024 г. е зависела от дерогация на Министерския съвет поради санкционния режим срещу Русия. Тъй като решението е получено твърде късно, се е наложило използването на аналогични компоненти като временно техническо решение

"В момента блокът се намира в процес на поетапно повишаване на мощността и се очаква да работи на 100% капацитет до няколко дни.

Успоредно с отстраняването на текущите аварии, централата стартира мащабна процедура за плановите годишни ремонти за 2026 г.. Тяхната основна цел е гарантиране на безопасността и удължаване на експлоатационния ресурс на 5-ти и 6-ти блок, които са в експлоатация вече близо 40 години", добави той.

"Пропуснатите ползи при борсови цени се оценяват на 28 млн., при АЕЦ 13 млн., Голяма част ще бъдат компенсирани за сметка на удължената кампания поради понижената мощност. След като мембраните не успяха да се доставят от производител от Руската федерация, бяха произведени от фирма по наши изисквания по чертежи, които касаят частите, които са ни доставяни пред годината", каза и Андреев.

По думите му основната цел на ежегодните основни ремонтни дейности е да осигурят висока безопасност и надеждност на ядрените съоръжения, поддържане и увеличаване на надпроектния ресурс на оборудването, изпълнение на регулаторни изисквания и гарантиране на проектната надеждност.

Андреев разясни и за планираният обем ремонтни дейности за 2026 г.. Те включват дейности, свързани с удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 и общостанционното оборудване. Повишаване на надеждността на конструкции, системи и компоненти през периода на допълнителния срок на експлоатация. Ремонтни работи и технически решения за изменения в проекта, целящи подобряване на работата на системите за безопасност. Изпълнение на коригиращи мероприятия и дейности от инвестиционната програма на дружеството. Ремонти на компоненти и системи на турбогенераторите и турбините. Дейности по подобряване на експлоатационното състояние на конструкции, системи и компоненти, включително подмяна на оборудване, което не отговаря на актуалните изисквания.

"АЕЦ "Козлодуй", като секторен възложител, инициира процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП),договаряне с предварителна покана за участие. Процедурата е двуетапна. Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена чрез пазарно проучване на предходни договори и пазарни консултации. Първоначално одобрената прогнозна стойност е 71 221 962 евро. След промени в условията на процедурата, прогнозната стойност е намалена до 65 130 761 евро. Това намаление е постигнато въпреки динамичната геополитическа обстановка, ръста на борсовите цени на суровините и логистичните предизвикателства. Процедурата е подложена на задължителен контрол от Агенцията по обществени поръчки. След получено становище от АОП и обсъждане на препоръките, процедурата е открита с решение от 18.02.2026 г. Обявлението е публикувано в официалния вестник на Европейския съюз на 22.02.2026 г.", обясни още шефът на атомната централа.