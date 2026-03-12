Правителството обмисля директни помощи за гражданите заради скъпите горива

За бизнеса се обмисля отлагане на поскъпването на толтаксите

Директни помощи за физически лица на подоходен критерий обмисля правителството заради скъпите горива. Те ще са за най-уязвимите групи, които ще срещнат затруднение да си заредят колите. Помощта ще се изплаща директно по сметките на гражданите.

Това заяви на брифинг в Министерския съвет премиерът Андрей Гюров. Все още не е уточнено кои точно граждани ще получават тези помощи, ще се определи максимален доход, вероятно пенсионерите ще са сред тях. Около 30 млн. евро от бюджета ще струва мярката. Тя ще е ежемесечна, ако се наложи, възможно е да влезе в сила още този месец.

Имаме разчети, до ден-два ще сме готови, уточни министърът на финансите Георги Клисурски. В НАП има информация за всички видове доходи. Приходната агенция вече следи маржовете на цените по бензиностанциите, за да не се допуска спекула.

Помощ ще има и за бизнеса. На първо време се водят преговори с ЕК да се отложи с няколко месеца въвеждането на компонента въглероден двуокис към толтаксите, която трябваше да влезе от 1 април, каза министърът на икономиката Ирина Щонова. Това ще помогне най-вече на транспортните и логистични компании, за да не се вдигат цените на другите стоки. По думите й се водят разговори с бизнеса какво друго може да се предприеме, за да се облекчи.

Правителството ще е готово с пакет и от други мерки, които да се въведат при необходимост. Не искаме да влияем на пазара и да има изкривяване, несигурност и недостиг на горива.

Ще бъде намален натиска, който да се отрази и на други стоки в икономиката, за да не се превърне в по-високи очаквания към повишаване на инфлацията, обясни Гюров.

Той увери, че още във вторник е сформирана работна група, която предоставя информация ежедневно за цените. "Много е мило, че определени политически партии се опитват да влияят на работата на правителството. Препоръката ми е да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да бъдат приети още тази и следващата седмица, за да не загубим 437 млн. евро по ПВУ", допълни Гюров.