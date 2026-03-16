Кампанията за наемане на земеделски имоти е до 4 април, казва изпълнителният директор на компанията

- Г-н Минев, какво отличава кампанията на „Агрион“ за отдаване на земя под наем и аренда?

- Най-съществената разлика е начинът, по който се определя цената. Работим с тайни търгове. Всеки фермер подава собствена оферта, без да знае предложенията на останалите кандидати. Това създава честна конкуренция и елиминира възможността от манипулации на процеса. Моделът гарантира равни условия за всички, независимо дали става дума за голямо търговско дружество или малка семейна ферма с няколкостотин декара. Няма предварителни договорки, няма привилегировани кандидати.

- Как реагира пазарът на този модел?

- В „Агрион“ отчитаме, че интересът се увеличава с всяка година. Фермерите търсят прозрачни процедури и ясни правила, особено след години на неяснота и несигурност в сектора. Тайният търг дава именно това. Всеки кандидат знае условията предварително - срокове, изисквания, параметри на имотите, и може спокойно да направи своето предложение. Няма скрити такси, няма преговори зад кулисите, няма изненади в последния момент. Процесът е дигитализиран и достъпен от всяка точка на страната. Фермер от Видин може да кандидатства за земя в Ямбол със същата лекота като местен стопанин.

- Кои фермери се включват най-често в кампанията?

- Виждаме участие както на големи арендатори с хиляди декари, така и не толкова големи ферми. Моделът дава шанс и на по-малки стопанства да участват наравно с големите играчи - нещо, което при традиционните преговори често е невъзможно. Всеки предлага цена, която е реалистична за неговото стопанство и производствена структура. Малката ферма, която отглежда високодобивни култури, може да предложи по-висока цена от голямото стопанство с екстензивно производство. Няма дискриминация по размер или опит.

Печели офертата, която е най-добра за конкретния имот, а не най-познатият или най-големият кандидат.

- Какви са основните ползи за фермерите?

- Най-голямата полза е достъпът до нови площи при ясни и стабилни условия. Земеделските производители често предпочитат да наемат земя, вместо да купуват, особено в момент, когато цените на земята са високи. Това им дава по-голяма гъвкавост, когато планират разширяване на дейността си или тестват нови бизнес модели.

Арендата позволява да експериментират с нови култури или региони без дългосрочни финансови ангажименти. Освен това договорите с „Агрион“ са юридически гарантирани и коректни, с ясно дефинирани права и задължения, което предоставя сигурност на двете страни. Много фермери ценят и факта, че не се налага да водят преговори с десетки съсобственици.

- Каква е ролята на пакетите земя в кампанията?

- Пакетите са формирани на ниво землище. Имотите в рамките на едно землище могат да бъдат на различни места, но фермерите имат възможност да ги обединяват чрез споразумения за ползване, които се сключват ежегодно между арендаторите. Така се постига окрупнено ползване, което прави обработката по-ефективна и икономична.

„Агрион“ предлага пакети в различни землища, за да отговори на нуждите на различни по размер стопанства.

- Как може фермер да участва в търговете?

- Процедурата е изключително проста и достъпна. Кандидатите разглеждат обявените имоти на сайта ни www.agrion.bg, където има подробна информация за всеки пакет имоти по местоположение, площ, категория земя. След това избират интересуващите ги площи и подават оферта онлайн. Всичко отнема няколко минути и не изисква физическо присъствие или сложна документация. Кампанията продължава до 4 април и очакваме традиционно активен интерес. Всеки, който иска да разшири своето стопанство с качествена земеделска земя, има възможност да участва при равни, прозрачни и справедливи условия.