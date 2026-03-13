Кога климатикът в колата харчи най-много гориво

Измервания на климатичните системи в автомобилите и тяхното влияние върху разхода на гориво бяха проведени и от Германския автомобилен клуб (ADAC).

Благодарение на съвременните компресори за климатици, влиянието върху разхода на гориво и допълнителните разходи бавно намалява. Тестът показа среден допълнителен разход от 10 до 15 процента.

Районът, в който шофирате, също оказва голямо влияние върху разхода на гориво. В града разходът се увеличава с около 20 процента, на нормални пътища със средна скорост около 100 км/ч разходът се увеличава с около 6 процента, а когато колата работи на празен ход, разходът набъбва на цели 70 процента.

За по-нисък разход на гориво, системата трябва да регулира вътрешната температура възможно най-независимо, т.е. в автоматичен режим, ако имате автоматичен климатик.

Този начин на работа е много по-добър от това сами да определяте скоростта на духане на климатика.