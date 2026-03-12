ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само 304 от около 15 000 годишни декларации са подадени до момента от лица на публични длъжности

1540
Председателят на Сметната палата Димитър Главчев разговаря с директора на дирекция „Публичен регистър“ Мария Тодорова

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев днес се срещна със служителите от дирекция „Публичен регистър"

Сметната палата ще изпрати напомнителни писма до ръководителите на всички институции и ведомства в обхвата на чл. 74 от Закона за Сметната палата - лица, заемащи публични длъжности, задължени да декларират пред Сметната палата имущество и интереси, че трябва до 15 май да изпратят своите ежегодни декларации за 2025 г. за имущество и интереси в Сметната палата.

Декларациите следва да бъде подавани в лева по утвърден образец, публикуван на интернет страница на Сметна палата, раздел „Публичен регистър"

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/obrazci-na-deklaracii-v-leva/.

Само 304 годишни декларации, или 0,02% от около 15 000 годишни декларации са подадени до момента от лица на публични длъжности от началото на 2026 г.

За същия период са подадени 192 встъпителни декларации и 175 финални декларации.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев днес се срещна със служителите от дирекция „Публичен регистър" в Сметната палата, която осъществява дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности. Той припомни, че тези отговорности не са съвсем нови за одитната институция, тъй като декларациите се подаваха в Сметната палата до края на 2017 г., която поддържаше публичен регистър за тях. Председателят на Сметната палата проведе срещи и със служителите от другите две нови дирекции в институцията – „Превенция на корупцията" и „Конфликт на интереси".

В края на февруари одитната институция утвърди нови образци на декларации за имущество и интереси по чл. 75, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за Сметната палата, които могат да бъдат намерени на интернет страницата на институцията.

Допълнителни указания за попълване на декларациите за имущество и интереси във връзка с новите изисквания на закона се намират в раздел „Публичен регистър":

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/informaciya-za-poplvane-na-deklaraciite-za-imushestvo-i-interesi/

За допълнителни въпроси задължените лица могат да се обърнат към дирекция „Публичен регистър", като телефоните за контакт също са публикувани на интернет страницата на Сметната палата:

https://www.bulnao.government.bg/bg/publichen-registr/kontakti-za-vprosi-po-deklaraciite/.

Лицата, които са подали декларации в периода от 01.01.2026 г. до 20.02.2026 г., не следва да подават отново декларации пред Сметна палата.

Съгласно Закона за Сметната палата, в срок до един месец от подаването на декларация за имущество и интереси, съответното задължено лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.

Неподаването на декларация за имущество и интереси в законоустановения срок е основание за търсене на административнонаказателна отговорност и налагане на глоба от 500 до 1500 евро.

