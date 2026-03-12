Предпоследно: удължителният бюджет е приет

Със 17 гласа ''за'', 2 ''против'' и един ''въздържал се'' бюджетната комисия прие на първо четене проекта за промени на удължителния закон за бюджета. Той е внесен от служебния кабинет на премиера Андрей Гюров.

Законопроектът съдържа промени в Закона за събирането на приходи и разходи през 2026 г., които ще са в сила до приемането на редовния държавен бюджет и бюджета на социалното осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Това е втори удължителен закон за бюджета за 2026 г. поради липсата на приет редовен бюджет. Действието на текущия е до 31 март.

В документа има няколко съществени промени. Освен текстът, който удължава закона за бюджета след 31 март, до приемането на редовен бюджет, той гарантира основни плащания на държавата.

Разрешено е увеличаване на възнаграждения и социални плащания чрез наличности от предходната година, с изключение на средства за пенсионната система. Предлага се също общините да извършват разходи по новоприети нормативни актове, като кметовете могат да финансират разходи за местни дейности до размера на собствените им приходи.

Кабинетът получи мандат до приемането на бюджета за 2026 г. да преговаря с Европейската комисия за заем от 3,2617 млрд. евро за укрепване на европейската отбранителна промишленост, при условие за последваща ратификация. По тази причина, се актуализира Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари.

Служебният кабинет получава и право да издава държавни гаранции за студентски и докторантски кредити в общ обем до 4 млн. евро.

Пред депутатите от комисията служебният финансов министър Георги Клисурски обясни, че кабинетът вече готви план за компенсиране на физически лица и фирми, заради цените на горивата. Той подчерта, че е важно да има готовност, но да не се бърза с въвеждането им, тъй като все още цените по колонките са сред най-ниските в ЕС.

Клисурски обясни, че Националната агенция за приходите разполага с информация за всички видове доходи на гражданите. „Ще се анализират всички видове доходи и чрез определени критерии ще се определи кои могат да получават тези средства", обясни Клисурски. Финалните разчети се очаква да бъдат готови до два дни.

Помощ ще има и за бизнеса и специално за компаниите, свързани с доставки и транспорт на хранителни продукти, добави Клисурски. Той каза още, че ще поискат от парламента да се отложи с няколко месеца увеличението на тол таксите заради въвеждането на въглеродния компонент. То бе планирано да влезе в сила от 1 април, но с отлагането му ще се намали натиска върху фирмите.

Клисурски съобщи още, че НАП прави мониторинг на цените по бензиностанциите, да да има сигурност, че няма спекула.

Бюджетната комисия допусна до зала и избора на Карина Караиванова за подуправител на БНБ. Ако получи „да" тя ще заеме мястото на станалия служебен премиер Андрей Гюров. Пред депутатите Караиванова декларира, че няма да даде съгласие да бъде служебен премиер, ако се стигне до това, както и че ще се придържа към законите.