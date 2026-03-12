Министерството на иновациите инициира ключови стъпки за развитие на иновациите в отбраната

Кандидатстването на София Тех парк за Ускорител от мрежата DIANA ще даде нови възможности за българските учени, стартъпи и иноватори

Министерството на иновациите и растежа (МИР) стартира ключови инициативи за развитие на технологиите с двойна употреба и за активното участие на България в Ускорителя за иновации в отбраната за Северния Атлантик (DIANA). Целта е нови възможности за българските иноватори, учени, стартъпи и компании в сектора, както и за разширяване на инвестиционния потенциал.

Това стана ясно по време на работна среща на тема „Отговорни иновации в отбраната", организирана от МИР днес.

Участие е нея взеха зам.-министрите на иновациите и растежа Борислав Банков и Мира Йосифова, представители на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, София тех парк, Института GATE, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров" към МО и Висшето военноморско училище във Варна. Това е първата среща между всички български институти и звена, участващи в екосистемата на DIANA.

Зам.-министър Банков подчерта, че се подготвят документите за кандидатстване на София Тех парк за Ускорител от мрежата DIANA. „България вече има 4 тестови центъра към инициативата и прибавянето на Ускорител ще завърши екосистемата. Това ще донесе редица ползи за българския бизнес, инвеститорите и науката", обясни той. Част от тях са: достъп до безплатни услуги и високотехнологични лаборатории за тестове; съкратен път до нови пазари в сферата на сигурността и отбраната; повишаване на иновационния потенциал на средата чрез нови знания; идентифициране на нови обещаващи компании за инвестиция в най-различни сфери като обмен на данни и киберсигурност, енергетика, системи за наблюдение, човешко здраве, преносими интелигентни системи; устойчивост на информационното пространство; достъп до нови емпирични данни, технологични казуси, осъществяване на съвместни проекти с българските иновативни компании по различни програми; връзка с престижни институти и университети от мрежата на DIANA и нови възможности за академична общност.

Участниците в срещата обсъдиха още възможността за подписване на споразумение за задълбочаване на сътрудничеството между институциите за развитие на иновациите в отбраната. Дискутираха и бъдещето отговорно използване на изкуствен интелект в сферата на сигурността и отбраната.

От Министерството на иновациите и растежа припомниха, че в момента е отворена за кандидатстване процедурата за укрепване на промишления капацитет в областта на отбранителните способности. Тя е част от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Мярката е с бюджет от 70,6 млн. евро и цели да модернизира производствата на продукти, свързани с отбрана или на изделия с двойна употреба. Стоки с двойно предназначение са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове и други безпилотни апарати. Микро-, малки, средни и големи предприятия могат да подадат документи за финансиране до 15 април.