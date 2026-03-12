30 млн. евро помощ за бедни - ще зареждат по-евтини горива (Обзор)

До дни ще стане ясно за кого ще важи - ще се гледат доходите и динамиката на цените

Директни помощи заради скъпите горива е подготвило правителството. Те обаче няма да са за всички, а за уязвимите групи, които срещат затруднения да си заредят колите. Помощта ще се изплаща директно по сметките на хората.

Мярката бе обявена на брифинг в Министерския съвет в четвъртък от премиера Андрей Гюров след поредното увеличение на цените. По големите вериги бензиностанции дизелът вече е 1,50 евро, а бензинът е с 4-5 евроцента по-евтин.

По предварителни разчети правителството ще може да отдели около 30 млн. евро от бюджета за тази помощ. Все още обаче не е уточнено на кого ще се дава. Ще се въведе таван на доходи, под който да се отпускат средствата, вероятно пенсионерите ще са сред получаващите. Помощта ще е ежемесечна, възможно е да влезе в сила още този месец, ако се наложи. Ще се следи обаче динамиката на цените на петрола и ще се преценява според движението им.

До ден-два ще сме готови с конкретните условия за отпускане на помощта, уточни министърът на финансите Георги Клисурски. По думите му ще се разчита на НАП, където има информация за всички видове доходи. Приходната агенция вече следи маржовете на цените по бензиностанциите, за да не се допуска спекула, увери още Клисурски.

Помощ ще има и за бизнеса

На първо време се водят преговори с ЕК да се отложи с няколко месеца - вероятно до юли, въвеждането на компонента въглероден двуокис към толтаксите, която трябваше да влезе от 1 април, каза министърката на икономиката Ирина Щонова. Това ще помогне най-вече на транспортните и логистични компании, за да не се вдигат цените на другите стоки.

Щонова допълни, че се водят разговори с бизнеса какво друго може да се предприеме, за да се облекчи ситуацията. Оттам

искали да се намали таванът на цената на тока, над който получават компенсации.

Правителството ще е готово с пакет и от други мерки, които да се въведат при необходимост. “Не искаме да влияем на пазара и да има изкривяване, несигурност и недостиг на горива. Ще бъде намален натискът, който да се отрази и на други стоки в икономиката, което може да се превърне в повишаване на инфлацията”, обясни Гюров.

Той увери, че още във вторник е сформирана работна група, която предоставя информация ежедневно за цените. “Много е мило, че определени политически партии се опитват да влияят на работата на правителството. Препоръката ми е да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да бъдат приети още тази и следващата седмица, за да не загубим 437 млн. евро по ПВУ”, допълни Гюров.

А препоръки от останалите политически партии към правителството наистина валяха от сутринта.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова правителството

да спре за ден-два с уволненията и да вземе мерки срещу спекулата

в момента, в който Гюров обявяваше идеите за компенсации. “Таван на горивата със сигурност не е мярка, но спекулата би могла да се пребори, ако правителството започне да действа. Ако се вкара и МВР, да се види на колко е внесено горивото, на колко се продава, на колко са доставните цени, кои сектори биха пострадали, защото надали може да се компенсира всичко, което ще загубим в една продължителна война”, препоръча той и обеща подкрепа.

Първо от “ДПС-Ново начало” предложиха да се създаде фонд към Министерството на финансите, от който да се изплащат компенсации на бизнес, градския транспорт, болници, училища, градини и ясли и земеделски производители. Средствата в него щели да идват от повишените приходи от ДДС заради поскъпването на горивата.

За база при определяне на допълнителните приходи да се приема средната борсова цена на петрол и газ за месеца преди началото на войната в Иран, започнала на 28 февруари, съпоставена с настоящата средна цена. Фондът можело да се финансира и от ББР или други източници, както и със заеми. “Средствата за компенсации ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета, защото приходите идват от увеличението на ДДС”, обясни депутатът Йордан Цонев.

Допълнителните приходи от ДДС поради по-високите цени на петрола да се използват за компенсации за уязвимите потребители, предлагат и от “Да, България”. От “Възраждане” пък поискаха таван на цените.

Междувременно и други

европейски държави вече предприеха действия,

за да защитят хората от високите цени. Унгария забрани износа и ще освободи от държавните резерви гориво за 45 дни, ще наложи и таван на цените. Такъв вече беше определен в Хърватия.

Германия ще сложи ограничение - промени на цените на бензиностанциите да са веднъж на ден. Гърция също е рестриктивна - ще ограничи маржовете на печалба върху горивата и хранителните стоки през следващите три месеца. В Италия обмислят да изпълзват повишението на приходи от ДДС за плащането на компенсации. Австрия също ще преразпредели всички извънредни данъчни приходи от по-високите цени на горивата към потребителите.

Сред останалите мерки са удължаване на програма за стратегически газов резерв от 20 тераватчаса, удължаване на ограниченията на цените на тока за домакинствата до юли, а бензиностанциите да могат да сменят цените до три пъти седмично. Полша и Чехия призоваха за облекчаване на част от изискванията по системата за търговия с емисии на ЕС, за да се намали тежестта върху компаниите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че се обмисля ограничаване на цените на природния газ като част от по-широкообхватни мерки. 10-те дни от конфликта в Иран са стрували на европейските данъкоплатци допълнителни 3 млрд. евро заради горивата, каза Фон дер Лайен и допълни, че това е цената на европейската зависимост.