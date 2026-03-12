Икономисти очакват понижение на лихвите в САЩ през юни въпреки петролния шок

Икономистите продължават да очакват първото понижение на лихвените проценти в САЩ през юни, въпреки рязкото поскъпване на петрола вследствие на войната в Близкия изток, показва проучване на Ройтерс.

Около две трети от 96 икономисти, участвали в анкетата, прогнозират, че Управлението за федералния резерв на САЩ ще започне намаляване на основната лихва още през второто тримесечие, като диапазонът може да бъде понижен до 3,25–3,50 на сто. Това вероятно ще се случи малко след края на мандата на председателя на УФР Джером Пауъл през май.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който номинира Кевин Уорш за наследник на Пауъл, нееднократно критикуваше централната банка за това, че не намалява лихвите по-бързо. Според икономиста Джереми Шварц от финансовата компания „Номура" (Nomura) Уорш може да прокара едно или две понижения на лихвите още през тази година.

Почти 40 на сто от икономистите обаче очакват само едно или дори никакво намаление на лихвите през 2026 г., тъй като УФР трябва да балансира между целта за ценова стабилност и поддържането на висока заетост.

Инфлацията в САЩ вече беше над целта на централната банка от 2 процента още преди избухването на войната в Близкия изток в края на февруари, а повишените цени на горивата създават риск от ново ускоряване на ценовия ръст. В същото време пазарът на труда показва признаци на отслабване.

Не се очаква промяна на 18 март

На този фон икономистите не очакват УФР да промени основния лихвен процент на следващото си заседание на 18 март. След три последователни понижения лихвата в момента остава в диапазона от 3,50 до 3,75 на сто.

Според главния икономист на „Ви Пи Банк" (VP Bank) Томас Гицел УФР се намира в сложна ситуация, съобщава БТА.

„Напоследък пазарът на труда в САЩ показва признаци на слабост, а в същото време инфлацията се повишава. В тази напрегната ситуация американските парични власти засега ще се придържат към настоящия курс и ще изчакат", коментира той.