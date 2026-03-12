Италиански прокурори искат съдебен процес срещу Amazon за предполагаемо укриване на данъци за 1,4 млрд. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокурори от Милано поискаха съдебен процес за европейското подразделение на „Амазон" (Amazon) и четирима негови мениджъри за предполагаемо укриване на данъци на стойност около 1,2 милиарда евро, съобщиха днес двама източника с пряк достъп до случая, цитирани от Ройтерс.

Това е безпрецедентен ход за подобен случай в Италия, тъй като „Амазон" се съгласи през декември да плати 527 милиона евро, включително лихви, на Италианската агенция за приходите за уреждане на данъчния споря, информира БТА.

При всички предишни случаи с други международни компании, след постигане на споразумение и плащане, прокурорите закриваха съответните наказателни разследвания или чрез споразумения, или чрез отказ от повдигане на обвинения.

Този път обаче прокурорите в Милано не приложиха подхода на данъчните власти и решиха да продължат разследването си, като поискаха заподозрените да бъдат изправени пред съд.

„Амазон" не коментира веднага информацията.

След данъчното споразумение през декември американският технологичен гигант обяви, че ще „отстоява енергично позицията си по потенциалното необосновано наказателно преследване".

„Непредвидимата регулаторна среда, непропорционалните глоби и продължителните съдебни производства все повече влияят на привлекателността на Италия като дестинация за инвестиции", коментира „Амазон".

Съдия сега ще определи дата за предварително заседание, на което ще се реши дали да бъдат повдигнати обвинения на подсъдимите или делото да бъде прекратено.

Миланските прокурори и данъчната полиция започнаха разследване срещу четиримата мениджъри и базираното в Люксембург подразделение на „Амазон ЕС" за предполагаемо укриване на ДДС при онлайн продажби в Италия в периода 2019–2021 г.

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) разследва подобни предполагаеми нарушения за периода 2021–2024 г.

Прокурорите в Милано водят и две допълнителни разследвания: едното е за предполагаеми митнически и данъчни измами, свързани с вноса от Китай, а другото – дали „Амазон" е имала недеклариран постоянно установен клон в Италия между 2019 и 2024 г. и следователно е трябвало да плати повече данъци в страната.

Наред с това на 24 февруари Италианският орган за защита на личните данни нареди на местното подразделение на „Амазон" да спре да използва личните данни на над 1800 служители в склад североизточно от Рим.