Разширението на най-голямото газово находище в света може да бъде забавено заради войната между САЩ и Иран

1612
Работата по мащабния проект на „КатарЕнерджи" (QatarEnergy) за разширяване находището на втечнен природен газ (LNG) „Северно поле" е забавена, а броят на служителите на обекта е намален до под 50 процента поради съображения за сигурност на фона на продължаващия конфликт между САЩ и Иран. Това съобщи източник, запознат с въпроса, цитиран от Ройтерс.

По думите му ограничаването на дейностите е предприето като предпазна мярка, тъй като войната между САЩ и Иран навлезе в третата си седмица и напрежението в региона на Персийския залив остава високо.

Катар, който е вторият по големина износител на втечнен природен газ в света, обяви миналата седмица спиране на производството в съществуващия си завод за втечнен природен газ с капацитет от 77 милиона тона годишно и въведе форсмажор по част от доставките на втечнен природен газ.

Проектът за разширяване на находището е ключов за енергийната стратегия на страната, съобщава БТА. Той предвижда увеличаване на производствения капацитет от сегашните 77 милиона тона до около 126 милиона тона годишно до 2027 година.

„Северното поле" е най-голямото газово находище в света и споделя геоложка структура с иранското находище „Южно поле". Разширението му се разглежда като решаващо за глобалните доставки на втечнен природен газ през следващото десетилетие.

