ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тв говорител прочете първото послание на аятолаха,...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22459880 www.24chasa.bg

Петролът поскъпна с 8%, след като Иран обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен

4752
Петрол СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола се повишиха с около 8 на сто днес, след като Иран засили атаките си срещу петролни и транспортни съоръжения в Близкия изток, а върховният лидер на страната заяви, че затварянето на ключовия Ормузки проток трябва да продължи, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, са нагоре със 7,45 на сто до 98,82 долара за барел към 20:00 българско време.

Котировките на американския лек суров петрол се търгуват нагоре със 7,90 на сто до 94,14 долара за барел, съобщи БТА.

Фючърсите на американския природен газ също се покачиха леко днес до нов четириседмичен максимум заради войната с Иран и по-хладното време, което увеличи повече от очакваното търсенето на отопление.

Цените на петрола продължават да са под натиск, тъй като несигурността относно това колко дълго Ормузкият проток, който преминава покрай бреговете на Иран и доставя една пета от световния петрол и втечнен природен газ, ще остане затворен.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви днес пред Си Ен Би Си, че американският флот не може да ескортира кораби през Ормузкия проток в момента, но е „доста вероятно" това да се случи до края на месеца.

Малко вероятно е глобалните цени на петрола да достигнат 200 долара за барел, каза Райт, дори когато Иран продължава да атакува търговски кораби.

Брентът достигна 119,50 долара за барел в понеделник, което е най-високото ниво от средата на 2022 г., а след това поевтиня, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната в Иран скоро ще свърши.

Страните от Близкия изток и Персийския залив са намалили общото производство на петрол с най-малко 10 милиона барела на ден - обем, равен на почти 10 на сто от световното търсене, съобщи Международната агенция за енергията (МАЕ) в месечния си доклад.

Френският петролен гигант „ТоталЕнержи" (TotalEnergies) обяви, че е загубил 15 на сто от производството на петрол и газ, след като затваря находища в Близкия изток.

Саудитска Арабия увеличи износа на суров петрол от пристанището си Янбу в Червено море през последните дни.

Китай е наредил незабавно спиране на износа на петролни продукти през март, което още една стъпка за предотвратяване на потенциален недостиг на горива на вътрешния пазар заради конфликта в Близкия изток, съобщиха днес източници.

Петрол СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)