САЩ разреши продажбата на руски суров петрол до 11 април

Петрол СНИМКА: Pixabay

САЩ издадоха снощи нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, до 11 април, съобщи на уебсайта си американското Министерство на финансите.

Лицензът, който обхваща петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби към 12 март, идва ден след като американското Министерство на енергетиката обяви, че Съединените щати ще освободят 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв на страната в опит да бъде ограничен скокът на цените на петрола заради войната срещу Иран, посочва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Агенцията отбелязва, че това е част от по-широкия ангажимент на Международната агенция за енергията (МАЕ), състояща се от 32 държави, да освободи 400 милиона барела петрол.

Петрол СНИМКА: Pixabay

