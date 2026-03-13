Симеон Караколев: 20 000 български семейства няма да сложат агнешко на трапезата

Може би 20 000 български семейства няма да сложат агнешко на своята трапеза на предстоящия Гергьовден. Това е щетата от заболяването и евтаназията на хиляди животни през миналата година, коментира съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев в предаването "Денят започва" по БНТ.

"В България фермерите нямат никаква изградена структура, нямат конкретни актове", каза още той и допълни, че ако нямаме национална цел в животновъдството и в земеделието въобще, трудно ще постигнем нещо.

"В годините назад сме срещали и разбиране от държавата, проблемът е, че то не е постоянно", коментира Караколев.

"Проблемът с животновъдството у нас е комплексен, голяма част от хората, които участват в разпределянето на парите у нас, не дължат никаква отчетност", каза още той.

На въпрос за цените на месото у нас, той отговори, че българското ще бъде една идея по-скъпо, тъй като консумацията и производството са по-малко у нас, отколкото в другите държави.

"В България агнешко и овче не се ядат през цялата година, затова не се и произвеждат толкова", каза той.