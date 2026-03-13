ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1,50 евро стигна дизелът на някои бензиностанции у...

Шефът на КЗП: Искаме за високите сметки за ток потребителят да знае към кого да се обърне

Александър Колячев СНИМКА: Пресцентър на КЗП

Един потребител, едно лице за контакт. Искаме потребителят да знае към кого да се обърне заради високите сметки за ток. Бърз път не съм сигурен, че има, но човек трябва да отиде в електроснабдителното предприятие, а те да задвижат жалбата. Това каза пред Би Ти Ви шефът на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Санкцията не е най-важното нещо, а електроснабдителните дружества да коригират своето поведението. Ако всяка една санкция бъде 25 000 евро, най-вероятно ще бъде отменена от съда, каза още Колячев. 

Потребителите не се интересуват кой е разпределител, кой е снабдител. Ние говорим за начина на разглеждане на самите жалби за високите сметки за ток. Направени са формални проверки. Електроснабдителят иска справка дали са коректни данните и отговаря, че грешка няма. След това трябва да се обърне към ЕРП-тата. Ние ще проверим и те ли ще отговорят формално, посочи Колячев.

Добави, че има какво да се желае по начина, към който се подхожда към потребителя. Следващата или по-следващата седмица ще се обърнем към ЕРП-тата. По-важното е, че се е подел институционален диалог. Ще дадем нашите предложения.

Един потребител не знае към кого трябва да се обърне. Него не го интересува колко общи условия трябва да спазва, каза още шефът на КЗП.

