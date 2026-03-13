Европейска държава предлага 25 000 евро за отказ от шофьорска книжка за 5 г.

Малта реши да намали броя на автомобилите по пътищата. За тази цел министърът на транспорта Крис Бонет стартира серия от инициативи, насочени към намаляване на трафика и промяна на местната култура на пътуване.

Една от мерките е да се предоставят 25 000 евро (5000 годишно) на тези, които се откажат от шофьорската си книжка в продължение на пет години. Само тези, които отговарят на следните условия, могат да участват в този план: да са под 30-годишни, да са живели в Малта поне седем години и да имат минимум 12 месеца опит с шофьорска книжка категория "B".

Водачи, чиито шофьорски книжки са били временно отнети или спрени, притежатели на книжки извън ЕС и тези, които се нуждаят от тях за работа, са изключени от инициативата. Освен това мярката се прилага изключително за собственици на леки автомобили - мотоциклети, микробуси и други подобни превозни средства са изключени.