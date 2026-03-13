1,50 евро стигна дизелът на някои бензиностанции у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ново поскъпване на горивата и в петък сутрин показват данни на платформата Fuelo.

Средната цена на дизела днес е 1,48 евро при 1,47 евро средна цена на 12 март и 1,36 евро преди седмица - на 6 март. На някои бензиностанции дизелът стига и до 1,50-51 евро.

При бензинът средната цена също е с 1 евроцент повече от вчерашната и 6 евроцента в сравнение с 6 март. На някои бензиностанции се продава за 1,38 евро.

Цените си в сравнение с вчера запазват пропан-бутанът и метанът, съответно 0,63 и 1,14. На 6 март те са били съответно 0,61 и 1,13. При тях поскъпването е най-малко.

Поскъпването е осезаемо и при премиум дизела, който е повишил цената си с 2 евроцента спрямо вчера. От 1,67 на 1,69 евро. На 6 март е струвал 1,57.

Бензин А98 също е с 1 евроцент нагоре от вчера и днес струва 1,57 евро за литър. На 6 март премиум бензинът се е продавал за 1,51 евро литъра.

В четвъртък служебният премиер Андрей Гюров каза, че служебното правителство предвижда подкрепа за най-уязвимите групи от обществото и бизнеса в условията на нарастващи цени на горивата.