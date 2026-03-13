275 000 евро за новото кабрио Ferrari Amalfi Spider

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ferrari разкри своето най-ново бижу за 275 000 евро, което обещава да се превърне в модерна класика и духовен наследник на емблематичния модел Roma Spider.

Новият кабриолет Ferrari Amalfi Spider съчетава в себе си носталгията по златната ера на италианския дизайн с най-съвременните технологични постижения.

Най-впечатляващият елемент в екстериора е иновативният "кристален" мек покрив, изработен от патентована материя с вплетени оптични влакна, която променя своя нюанс в зависимост от ъгъла на слънчевата светлина.

Ferrari Amalfi Spider залага на обновения 3,9-литров V8 бензинов би-турбо двигател. Този инженерен шедьовър генерира внушителните 631 конски сили и позволява на автомобила да катапултира от 0 до 100 км/ч за едва 3,2 секунди.

За да задоволят капризите на истинските ценители, инженерите от Маранело са внедрили системата Sonic Harmony, която чрез специални акустични канали пренася автентичния тътен на двигателя директно в купето, без да разчита на изкуствено генериран звук през високоговорителите.

Интериорът на Amalfi Spider отвежда концепцията за лукс в ново измерение чрез технологията Dual Cockpit 2.0. Пътникът до шофьора разполага със собствен панорамен дисплей, позволяващ му да поеме ролята на навигатор или да управлява мултимедията независимо. В духа на времето Ferrari залага и на устойчиви материали, като тапицерията е изработена от висок клас еко кожа, получена чрез преработка на органични остатъци от лозята в Тоскана.