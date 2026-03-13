Водещ международен строителен гигант посети централата на Главболгарстрой в София

Една от водещите международни строителни компании в света посети централата на Главболгарстрой в София. Делегацията на френската строителна компания Bouygues Construction, водена от Ерик Флурисън, управляващ директор на Bouygues Concessions, проведе разговори с главния изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов. Двете страни обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество при реализацията на мащабни инфраструктурни проекти в региона.

Bouygues Construction е сред водещите международни строителни компании със седалище във Франция. Основана през 1952 г., днес компанията развива дейност в над 50 държави и разполага с екип от около 35 600 специалисти по света. Тя реализира комплексни строителни и инженерни проекти в широк спектър от сектори. Френският строителен гигант е ангажирани с развитието на устойчиви и иновативни решения в строителството, като през 2024 г. Bouygues Construction отчита приходи от около 10,3 млрд. евро.

В рамките на визитата си представителите на френската компания посетиха на място част от реализираните и текущи строителни обекти на Главболгарстрой в столицата, като се запознаха с мащаба и широката гама от продукти/ услуги на компанията, включващи жилищни, офисни и обществени сгради, както и значими проекти в сферата на транспортната и енергийна инфраструктура.

Главболгарстрой от своя страна е един от водещите строителни холдинги в Югоизточна Европа и като такъв изпълнява ключови проекти в областта на енергийната и транспортната инфраструктура, включително пристанища, международни газови връзки, железопътни трасета, както и стратегически обекти от обществено значение и проекти от военната индустрия.