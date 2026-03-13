Удължителният бюджет мина на първо четене в парламента

След два часа дебат удължителният закон за бюджета мина на първо четене в парламента. Подкрепиха го всички парламентарни групи без "Възраждане". Проектът е внесен от служебния кабинет на премиера Андрей Гюров.

Законопроектът съдържа промени в Закона за събирането на приходи и разходи през 2026 г., които ще са в сила до приемането на редовния държавен бюджет и бюджета на социалното осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Това е втори удължителен закон за бюджета за 2026 г. поради липсата на приет редовен бюджет. Действието на текущия е до 31 март.

В документа има няколко съществени промени. Освен текстът, който удължава закона за бюджета след 31 март, до приемането на редовен бюджет, той гарантира основни плащания на държавата.

Разрешено е увеличаване на възнаграждения и социални плащания чрез наличности от предходната година, с изключение на средства за пенсионната система. Предлага се също общините да извършват разходи по новоприети нормативни актове, като кметовете могат да финансират разходи за местни дейности до размера на собствените им приходи.

Кабинетът получи мандат до приемането на бюджета за 2026 г. да преговаря с Европейската комисия за заем от 3,2617 млрд. евро за укрепване на европейската отбранителна промишленост, при условие за последваща ратификация. По тази причина, се актуализира Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари.

Служебният кабинет получава и право да издава държавни гаранции за студентски и докторантски кредити в общ обем до 4 млн. евро.

Служебният финансов министър Георги Клисурски излезе да защити промените и каза, че най-важното в него са три теми - удължаване на действието на сега действащия закон до приемането на редовния бюджет, за да се осигури непрекъсваемост във функционирането на държавата. Важни са промените по отношение разходите на общините, и на трето място - възможността МС да сключи споразумение с ЕК по механизма "SAFE" за отбрана.

"Важно е между двете четения предложенията да се без сериозни допълнителни популистки разходи, които да навредят на по-късно приет редовен бюджет", каза Мартин Димитров от ПП-ДБ.

"Ще подкрепим удължаването на удължителния бюджет, защото това трябва да се направи заради сигурността на българските граждани и отделните социални системи. Ние от ДПС обаче ви обещаваме, че ще потърсим сметка от тези, които оставиха без редовен бюджет страната в първата си година в еврозоната и по време на много критична геополитическа обстановка. Удължителният бюджет е една уйдурма, която не подхожда на една демократична страна. Щетите, които ще понесе България и българската икономика от това, че нямаме редовен бюджет, редовно правителство, от това, че имаме такъв неадекватен служебен кабинет по всички въпроси, за тези щети ще бъде потърсена сметка. Ще имаме предложения между двете четения и ще се постараем да се движим в рамките на разумното, все пак трябва да имаме адекватни мерки в този бюджет", каза зам.-председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС-НН.

"Ние настоявахме да се приеме редовен бюджет, имаме своите резерви, уязвимите групи остават без защита. Майките няма да получат увеличение на майчинските втората година, няма индексация на заплатите, няма по-високи заплати за младите лекари. Притеснява ни и парите за общините, остават без средства за финансиране, няма яснота за капиталовата им субсидия", коментира и Атанас Атанасов от БСП-ОЛ.

"Изключително забавен е стремежът на кабинета на ПП-ДБ, който внася удължителния бюджет. Все пак сме в тази ситуация заради алчността на Асен Василев, той подведе и част от колегите си от ПП-ДБ, които едва ли сега са щастливи, че отиват на избори. Ние ще имаме няколко предложения между двете четения и ще се надяваме да намерят подкрепа", каза Тошко Йорданов от ИТН.