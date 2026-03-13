ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима изобретатели в Златната книга на Патентното ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22460970 www.24chasa.bg

Карина Караиванова заема мястото на Гюров като подуправител на БНБ

Деляна Къркеланова

[email protected]

8860
Карина Караиванова СНИМКА: Архив

Парламентът избра Карина Караиванова - Ганозова за подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно" с гласовете на ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН. Тя бе предложена за поста от управителя Димитър Радев и ще заеме мястото на служебният премиер Андрей Гюров

Караиванова вчера беше изслушана в бюджетната комисия за по-малко от 20 минути и заяви, че не би поела поста на служебен премиер. В момента тя е представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 

Има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е и председател на Комисията за финансов надзор.

Мартин Димитров от ПП-ДБ изрази мнението, че не бива да се избира подуправител от парламент, който се разпуска до броени дни, и че процедурата, трябва да остане за следващо, легитимно избрано Народно събрание, но въпреки това залата подкрепи кандидатурата. 

Карина Караиванова СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание