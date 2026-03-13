Президентът Йотова връчи грамота на Икономическия институт на БАН в конкурса „Икономика на светло“

Икономическият институт при Българската академия на науките (ИИИ при БАН) беше отличен с грамота в националния конкурс „Икономика на светло" за 2025 г. Отличието беше връчено от президента на Република България Илияна Йотова по време на официална церемония.

Наградата е в категорията за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата. Конкурсът се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България, а признанието за ИИИ при БАН е съвместно с Министерството на икономиката и индустрията. Наградата е в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата"

Отличието е свързано с работата на икономистите от БАН по изготвянето на ежеседмичен мониторинг на цените на производител в периода юли–декември 2025 г. Проучването е разработено по поръчка на Министерството на икономиката и индустрията и има за цел да предоставя обективна и точна информация за измененията в производствените цени във връзка с подготовката на България за присъединяване към еврозоната.

В рамките на мониторинга са изготвяни седмични доклади, които анализират динамиката на цените в 7 продуктови групи и 33 конкретно наблюдавани показателя. Данните са използвани като основа за предприемане на административни и нормативни мерки, насочени към ограничаване на спекулативни търговски практики и към по-голяма прозрачност в българската икономика.