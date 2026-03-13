Около 1200 души ще бъдат съкратени тази година в завода на „Дачия“ в Румъния

Синдикатът в завода на автомобилния производител „Дачия“ (Dacia) в румънския град Миовени обяви днес, че през 2026 г. производството ще намалее и ще бъдат съкратени около 1200 души, съобщава агенция Аджерпрес, цитиран от БТА. Заводът на Дачия в Миовени (окръг Арджеш) беше придобит от френската група Рено (Renault) през 1999 г. чрез покупката на 51 процента от акциите.

„2026 г. бележи период на намалено производство и съкращаване на около 1200 служители на фона на спада в търсенето и ускоряването на процесите на роботизация и автоматизация. Над 90 процента от производството на завода в Миовени е предназначено за износ, а загубата на някои модели, произвеждани тук, може да има сериозни последици за местната и националната икономика“, се посочва в изявление на синдиката, цитирано от Аджерпрес.

От профсъюза припомнят, че групата „Рено“ (Renault Group) наскоро реши, че моделът „Дачия Страйкър“ (Dacia Striker) ще се произвежда в Турция, а новият електрически модел в сегмент А ще се произвежда в Словения, а не в Миовени.

„Причините са добре известни: забавена инфраструктура – включително магистралата Питещ-Сибиу, високи енергийни разходи, фискална и политическа нестабилност и непредсказуеми икономически програми. Всички тези фактори допринасят за намаляващата привлекателност на Румъния за инвестиции. Въздействието върху окръг Арджеш може да бъде значително“, се казва в изявлението на профсъюза, цитирано от Аджерпрес.

От синдиката припомнят, че заводът на „Дачия“ осигурява около 10 000 преки работни места и поддържа десетки хиляди други работни места непряко в компаниите доставчици. По този начин всяко намаление на производството в завода в Миовени „има верижен ефект върху цялата местна икономика“.

Синдикалните представители подчертават, че автомобилната промишленост разчита на дългосрочно планиране и че фискалната стабилност, модерната инфраструктура и икономическата предвидимост са от съществено значение за поддържането на инвестициите в Румъния.

Заводът на „Дачия“ в Миовени остава основният работодател и един от най-важните износители в окръг Арджеш. От съществено значение е тази стратегическа индустриална платформа да бъде подкрепена от отговорни политики, за да остане стълб на местната икономика“, заявиха от профсъюза.