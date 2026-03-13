С 0.6 на сто се свива промишленото производство в ЕС през януари, България в челото по спад

Производството от промишлеността в еврозоната е намаляло с 1,5 на сто, а в Европейския съюз – с 1,6 на сто, през януари 2026 г. спрямо декември 2025 г., съобщи статистическата служба Евростат. През предходния месец (декември 2025 г.) беше отчетено понижение от съответно 0,6 на сто във валутния съюз и 0,1 на сто в ЕС. На годишна база, сравнявайки януари 2026 г. с януари 2025 г., производството се е свило с 1,2 на сто в еврозоната и с 0,6 на сто в ЕС, посочва БТА

Данните за България показват спад на промишленото производство от 8,6 на сто през януари на годишна база, което за втори пореден месец нарежда страната на трето място по този показател в ЕС. Към ноември миналата година България отчираше най-голям спад на промишленото производство за шест поредни месеца. По-голямо годишно понижение през януари тази година е регистрирано само в Люксембург (14,9 на сто) и Ирландия (13,1 на сто). В същото време най-високи годишни ръстове се наблюдават в Латвия (13,3 на сто), Дания (11,5 на сто) и Естония (5,9 на сто).

Индексът на промишлено производство у нас на календарно и сезонно изгладена база бележи стойност от 88,5 пункта през януари, при базова година 2021 г., което означава спад с 11,5 пункта спрямо средната стойност за 2021 г. Единствено Люксемург е с по-ниска абсолютна стойност (80,6 пункта).

При месечното сравнение по индустриални групи в еврозоната през януари производството на недълготрайни потребителски стоки намалява с 6 на сто, на капитални стоки – с 2,3 на сто, а на междинни стоки и на дълготрайни потребителски стоки – с по 1,9 на сто. Секторът на енергетиката бележи ръст от 4,7 на сто. В ЕС производството на недълготрайни потребителски стоки също се свива с 6 на сто, на капитални стоки – с 2,3 на сто, на дълготрайни потребителски стоки – с 1,9 на сто, на междинни стоки – с 2,0 на сто, а енергийният сектор нараства с 4,2 на сто.

Най-големите месечни спадове сред държавите членки са регистрирани в Ирландия (9,8 на сто), Люксембург (4,3 на сто) и Швеция (4,1 на сто). Най-високи месечни увеличения се наблюдават в Португалия (4,2 на сто), Латвия (3,3 на сто) и Литва (2,7 на сто).

На годишна база в еврозоната производството на недълготрайни потребителски стоки намалява с 6,4 на сто, на дълготрайни потребителски стоки – с 3,5 на сто, а на междинни стоки – с 2,1 на сто. Ръст е отчетен при енергията (5,8 на сто) и капиталовите стоки (1,1 на сто). В ЕС се наблюдава спад при недълготрайните потребителски стоки (4,5 на сто), дълготрайните потребителски стоки (3,5 на сто) и междинните стоки (2,2 на сто), докато производството на енергия нараства с 5,2 на сто, а на капиталови стоки – с 1,7 на сто.