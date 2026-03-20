Готовите за монтаж бензиностанции- контейнер

City Oil, произведени от ПРОМОДУЛ, се утвърждават като иновативни и практични

На фона на пазарната несигурност, трудно предвидимите динамични колебания в цените и нарастващите оперативни разходи, секторът на търговията с горива търси по-ефективни, устойчиви и адаптивни решения в силно променяща се среда. Все по-осезаемо се налага тенденцията към автоматизирани компактни обекти с по-ниски инвестиционни изисквания и оптимизирани експлоатационни разходи.

В този контекст модулните бензиностанции за самообслужване тип контейнер City Oil, производство на „Промодул” ЕООД, се утвърждават като иновативна и практична алтернатива на традиционните бензиностанции.

Модерният формат предлага значително по-ниска първоначална инвестиция, съкратени срокове за изграждане и минимални разходи за поддръжка. Съществено предимство на модулните станции е автоматизираният режим на работа. Обектите функционират на самообслужване, което елиминира необходимостта от постоянен персонал и води до значително намаляване на текущите разходи. Моделът предоставя и ефективно решение на един от сериозните проблеми в бранша — затрудненото намиране и задържане на квалифицирани служители.

Оптимизираната структура на разходите дава възможност на операторите да предлагат по-ниски крайни цени на горивата и да повишат своята конкурентоспособност на пазара. Допълнителна съществена полза е мобилността на съоръженията. При промяна на пазарните условия или бизнес стратегията модулната бензиностанция тип контейнер” може лесно да бъде демонтирана, транспортирана и инсталирана на нова локация. Това превръща инвестицията в гъвкав актив с дългосрочна стойност. С развитието на технологиите и променящата се икономическа среда автоматизираните модулни решения постепенно се превръщат в нов стандарт и за сектора с горивата.

City Oil е практичното решение за бъдещето на търговията с горива — компактно, ефективно и интелигентно, съобразено с реалностите на съвременния пазар.

„Промодул” повече от 25 години предлага функционални решения при оборудване на бензиностанции и газстанции.



Екипът от професионалисти е с дългогодишен опит в проектирането и оборудването на ведомствени и търговски обекти. Предлага услуги на територията на цялата страна, работи в отлични партньорски взаимоотношения с много лицензирани сервизи. В резултат на натрупания опит и дългогодишната комуникация с партньорите предлага продукти и услуги на конкурентни цени и не прави компромиси в качеството. От 2020 г. „Промодул” произвежда разработени и проектирани от експертите на фирмата модулни бензиностанции на самообслужване контейнер City Oil.

А: Павликени, ул. „Чипровци 2"

М: +359 888 988 098

Е: [email protected]

W: https://promodul.bg/