„Топлофикация Перник" дари модерна лазерна апаратура за близо 50 000 евро на Профилакториума

Нова модерна физиотерапевтична апаратура вече работи в „МБДПЛР – Перник" ЕООД, по-известна сред жителите на града като Профилакториума. Високочестотният лазер от ново поколение е дарение от „Топлофикация Перник", а стойността му е близо 50 000 евро. Апаратът беше представен официално в лечебното заведение в присъствието на кмета на Перник Станислав Владимиров, изпълнителния директор на „Топлофикация Перник" инж. Борислав Борисов, ръководството на болницата.

Директорът на Профилакториума д-р Юри Торнев подчерта, че новата техника ще подобри значително възможностите за лечение. Тази техника ще допринесе още повече за повишаване на качеството на обслужването, което болницата предлага на своите пациенти, каза д-р Торнев.

Бърз ефект при заболявания на нервната система и ставите

Според медиците новият апарат е сред най-модерните технологии във физиотерапията и все още се използва в ограничен брой лечебни заведения в страната. Д-р Зоя Тонева - специалист по физиотерапия, обясни, че високочестотната лазерна терапия дава много добри резултати при неврологични заболявания и проблеми на опорно-двигателния апарат. „Ефектът от прилагането на този модерен апарат е сравнително много бърз и най-важното е, че е продължителен. Още на втората или третата процедура пациентите усещат подобрение", посочи тя.

По думите ѝ технологията позволява дълбоко проникване в тъканите, което подпомага клетъчния метаболизъм и намалява възпалението. Обичайният курс на лечение включва между 6 и 10 процедури.

От спасено лечебно заведение към модерна база

Кметът на Перник Станислав Владимиров припомни, че преди години лечебното заведение е било изправено пред риск от закриване. „Преди време се говореше за закриване и продажба на нашия Профилакториум. Днес откриваме нова модерна апаратура, която ще привлече пациенти не само от региона, но и от съседни области", каза той. По думите му развитието на лечебното заведение е резултат от усилията на целия екип.

„Благодаря на инж. Борисов, че подаде ръка да бъде наш партньор в усилията Профилакториумът да се утвърди като едно от добрите лечебни заведения в страната", допълни Владимиров.

Компанията ще продължи да подкрепя болницата

От „Топлофикация Перник" заявиха, че помощта за лечебното заведение няма да бъде еднократна. Изпълнителният директор на дружеството инж. Борислав Борисов съобщи, че се обсъжда възможността за партньорство, при което служители на компанията да се лекуват и рехабилитират в Профилакториума.

„Кадрите са нашето най-голямо богатство и се стремим да се грижим за тях. Затова обсъждаме вариант да сключим договор за лечение на нашите служители тук", каза той. Борисов подчерта, че подкрепата за здравни и образователни институции е част от корпоративната социална политика на дружеството, което подпомага и обществени инициативи в Перник, както и хора в нужда.