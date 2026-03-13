С нови антени хващат дистанционно нарушения от тахографите на автобуси и камиони

От Автомобилната администрация започнаха крайпътни проверки с нови специални устройства (антени), които могат от разстояние да засичат нарушения на тахографите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

В съобщението се казва, че в момента агенцията разполага със седем такива антени. Те позволяват да се установят възможни нарушения, без да се спира всеки камион или автобус на пътя. Когато устройството отчете проблем, инспекторите спират конкретното превозно средство и извършват пълна проверка.

От пресцентъра посочват, че по този начин контролът става по-ефективен, защото проверките се насочват към превозни средства, при които има реален риск от нарушение, вместо да се спират на случаен принцип.

Проверките са извършени на 27 февруари и 11 март 2026 г. в областите Благоевград, Пловдив и Хасково.

От Министерството допълват, че в рамките на акциите инспекторите са проверили 108 товарни автомобила и автобуса. Установени са общо 27 нарушения, като 15 от тях са свързани с тахографите и правилата за работното време и почивките на шофьорите.

Сред нарушенията са управление без поставена дигитална карта, използване на чужда карта, липса на задължителни записи в тахографа, липса на разпечатка от устройството, както и използване на тахограф, който не е преминал техническа проверка.

Установени са и още 12 нарушения, включително технически неизправности, липса на необходимите документи или нередовни документи на водача. В един от случаите превозно средство е спряно от движение до отстраняване на техническа неизправност.

От пресцентъра отбелязват, че използването на тези антени позволява по-рано да се откриват нарушения, които могат да застрашат безопасността на движението по пътищата.

БТА припомня, че в края на миналия месец при проверки на пътищата в област Търговище, проведени от Областна дирекция на МВР – Търговище, областния отдел на "Автомобилна администрация" и Главна инспекция по труда, нарушения са установени при 22 процента от проверените за седмица тежкотоварни автомобили.