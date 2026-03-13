Зам.-министър на иновациите: Трябва по-силно сътрудничеството с Европейския съвет за иновации с цел повече възможности за бизнеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Засилване на сътрудничеството между Министерството на иновациите и растежа, българската предприемаческа екосистема и Европейския съвет за иновации (EIC) беше обсъдено на среща в МИР. По този начин българските компании ще имат допълнителни възможности за финансиране на иновативни и високотехнологични проекти.

„Не е важно количеството, а качеството на българските проекти и предприемаме мерки за това", каза зам.-министърът на иновациите и растежа Мира Йосифова пред участниците.

Акцент беше поставен и върху Националния иновационен фонд (НИФ) към министерството и неговото надграждане. Бяха обсъдени предстоящите програми и необходимостта от по-тясно сътрудничество с EIC. Целта е реализация на повече перспективни проекти.

Подчертана беше важността на инженерните таланти за ИКТ сектора и перспективите за развитие на иновационната екосистема в страната.

Тема на разговора също беше и организацията на инициирания от Европейската комисия предстоящ информационен ден на EIC в България през есента.

На срещата присъстваха още Боян Жеков, национален координатор на водещата инициатива на ЕС за научноизследователска и развойна дейност „Хоризонт Европа"; Мила Маринова, член на Борда на EIC; Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor; експерти на Министерство на иновациите и растежа и други.

*Европейският иновационен съвет е ключова инициатива на ЕС в рамките на програмата „Хоризонт Европа" (2021-2027), с бюджет от над 10 милиарда евро за подкрепа на пробивни иновации, дълбоки технологии и разрастване на стартиращи фирми и МСП. Той финансира проекти от ранен етап до пазарна реализация.