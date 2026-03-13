Парламентът задължи Министерския съвет да създаде фонд за енергийно подпомагане заради цените на горивата

Проект на решение за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ бе приет от Народното събрание.

Проектът на решение, внесен от Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало" и група народни представители, предвижда възлагане на Министерски съвет задължението да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Предвижда се създаването на Фонд „Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата" към Министерството на финансите, който да администрира средствата в подкрепа на бизнеса и гражданите. Цонев уточни, че фондът е като бюджетен инструмент, а не като отделна структура.

Според проекта на решение се предвижда средствата във фонда да се формират от от допълнителните приходи в държавния бюджет от ДДС, реализирани вследствие на повишаването на цените на суровия петрол сорт Брент и втечнения природен газ.

За база при определяне на допълнителните приходи се определят на базата на средните цени за краен потребител на моторните горива и на втечнения природен газ LNG на вътрешния пазар за месеца предхождащ началото на военните действия съпоставени с текущите средни цени за съответния период.

Предвижда се Министерският съвет да определя реда и условията за управление на Фонда. Според проекта на решение в рамките на своите правомощия правителството може да финансира фонда чрез Българската банка за развитие.

Ще трябва да се разработи и приемат мерки за подпомагане на най-уязвимите социални групи от населението с доходи под прага на бедност, включително чрез разширяване на програмите за енергийно подпомагане.

По отношение на подкрепата за предприятията и публичните услуги, засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси, кабинетът ще трябва да разработи мерки и програма насочени към транспортния сектор, градския транспорт, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли и земеделски производители.

За транспортния сектор се предвижда на база отчетените количества използвани горива през съответния месец на предходната година Българската агенция за експортно застраховане да издаде гаранции за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми до края на 2026 година.

"Наистина сме свидетели на неприятна международна криза, която започна с цените на петрола, вероятно ще има и други икономически сътресения. Положението наистина е сериозно, но правителството вече работи по такива мерки. Има междуведомствена работна група, и тук сериозния подход е не да гласуваме такъв проект на решение, а да имаме среща с министъра на финансите, междуведомствената групата, да се свика бюджетна комисия и да продължим този разговор там, да се обсъдят всички варианти. Това е едно бързо измиване на ръцете, че нещо е предложено, това не е отговорно и не е конструктивния подход", каза Мартин Димитров от ПП-ДБ.

"Има нужда да се гласува, защото служебния кабинет няма приет бюджет, а удължителен такъв, спрямо който толкова са им вързани ръцете, за каквито и да е мерки, идеята е да им развържем ръцете. Тъй като няма приет бюджет, се налага това решение, те ще се позоват на това решение каквито и мерки да вземат и ще започнат тяхната нотификация веднага. Времето не чака, две месеца няма да има парламент, още поне 4 няма да има бюджет", отговори му Йордан Цонев и поясни, че техният проект на решение е внесен една седмица преди мерките, които обявиха от служебния кабинет.

"Мерките и действията на служебния кабинет са закъснели, донякъде половинчати, скромно и неуверено говори Андрей Гюров. Идеята на такъв дебат в зала е да побутнем малко заспалото правителство да взема адекватни мерки и да не се допуска ценови шок на потребителите и бизнеса", включи се в дебата Александър Иванов от ГЕРБ.

Според "Възраждане" това са недостатъчни мерки ще обслужат един кръг от фирми.