Великобритания ускорява ядрените проекти чрез реформа в регулациите

Великобритания обяви, че опростява нормативната база залягаща ядреното регулиране за да ускори проектите и да укрепи енергийния суверенитет на страната, която продължава да е силно зависима от природния газ, предаде Франс прес и БТА.

„Настоящият конфликт в Близкия изток е поредното напомняне, че единственият път към енергийна сигурност и суверенитет за Великобритания е да прекрати зависимостта си от пазарите на изкопаеми горива“, подчерта в комюнике лейбъристкото правителство.

Тази реформа, насочена към това, което правителството нарича „златния век на ядрената енергетика“ и се очаква тя да спомогне за постигането на климатичните цели, трябва да бъде завършена до края на 2027 г. Тя засяга както гражданския, така и военния ядрен сектор.

Реформата идва в резултат на заключенията на независима работна група за регулиране на ядрения сектор, която определи британската система като „прекалено сложна“ и „бюрократична“.

„Същността на плана е да се премине към по-интелигентно регулиране: пропорционално, фокусирано върху реални рискове, основано на доказателства и предназначено за ефективна защита на природата и биоразнообразието“, обещава правителството в комюникето си.

Великобритания има едни от най-високите цени на енергията в Европа, до голяма степен поради продължаващата зависимост от снабдяването с газ, чиято цена скочи рязко от началото на войната, както и тази на петрола.

„За да гарантираме енергийната си сигурност и да подпомогнем икономическия растеж, се нуждаем от ядрена енергия“, твърди финансовият министър Рейчъл Рийвс, цитирана в комюникето.

Британското правителство, което през юни миналата година обеща милиарди британски лири за съживяване на ядрената енергетика в страната, даде зелена светлина миналото лято на ключовия проект "Сайзуел Си" (Sizewell C) – ядрени реактори с вода под налягане (ЕПР - EPR) в Югоизточна Англия, в който участва и френската енергийна компания Е Де Еф (EDF).

Електроцентралата, чието изграждане беше многократно отлагано и цената й непрекъснато нарастваше, достигайки сега около 38 милиарда британски лири (почти 45 милиарда евро), има за цел да задоволи приблизително 7 на сто от нуждите на Обединеното кралство от електроенергия за повече от 60 години.

Лондон също така избра британската индустриална група „Ролс-Ройс“ (Rolls-Royce) за производството на първите малки модулни реактори (SMR) в страната - технология, по-евтина от конвенционалните електроцентрали, но която все пак ще изисква години за разработка.