Британската външна министърка: Русия и Иран се опитват да похитят глобалната икономика

Британската външна министърка Ивет Купър обвини Русия и Иран, че се опитват да „похитят глобалната икономика“, тъй като Техеран продължава да блокира ключов маршрут за доставки на петрол, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обеща да продължи атаките срещу корабоплаването в Ормузкия проток в отговор на продължаващите удари на САЩ и Израел срещу собствената му страна.

Заради блокадата цените на петрола се повишиха до около 100 долара за барел, заплашвайки с висока инфлация по целия свят, отбелязва ДПА.

В изказване пред Пи Ей Мидия по време на посещението си в Саудитска Арабия британската външна министърка обвърза заплахата от Иран с тази от Русия, която е ключов съюзник на Техеран.

„Виждаме тези връзки между Русия и Иран в продължителен период от време“, каза Купър.

Тя обаче отказа да разкритикува облекчаването от САЩ на някои санкции върху руския петрол на фона на растящите цени, заявявайки, че това е „специфичен, целенасочен въпрос“.

В опит да облекчи глобалния натиск американския финансов министър Скот Бесънт рано тази сутрин заяви, че САЩ ще дадат временно разрешение на страните да купуват руски петрол, който вече е натоварен на плавателни съдове в морето.

„Тази тясно насочена, краткосрочна мярка се прилага само за петрол, който вече е в процес на транспортиране и не осигурява значителни финансови печалби за руското правителство“, написа Бесънт в социалната мрежа Екс, съобщи БТА.

Купър посети британската военна база в Саудитска Арабия и разговаря с войниците, защитаващи критична инфраструктура в тази страна.