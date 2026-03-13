САЩ свалиха санкциите за купуване на руски петрол, Москва печели 510 млн. евро на ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ официално свалиха санкциите за купуването на петрол от Русия.

Лицензът, публикуван от министерството на финансите, позволява до 11-и април да се купува петрол, натоварен от Русия на кораби до 12-и март.

Временната отмяна на санкциите идва ден, след като Вашингтон обяви, че пуска на пазара 172 милиона барела петрол от стратегическия си резерв. Такива действия предприе администрацията на Тръмп в опит да спре скока на цената на петрола. Заради блокадата на Ормузкия пролив и ударите срещу танкери, в четвъртък тя пак се качи над 100 долара за барел.

За руснаците всичко това означава значителни приходи. "Нашият доклад показва, че Русия изнася 17% повече петрол през март, в сравнение с февруари. Това означава, че общите им приходи от петрол и газ от началото на месеца достигат 510 милиона евро на ден", изчислява Исак Леви, анализатор на мозъчния тръст CREA, цитира NOVA.

„Ние разглеждаме действията на Съединените щати като опит за стабилизиране на енергийните пазари. В това отношение интересите ни съвпадат", посочи говорител на Кремъл Дмитрий Песков.

Петролът поскъпна след американските санкции срещу руския нефтен сектор

Продължава да се говори и за целева военна операция, с която да бъде помогнато на стотици танкери, блокирани в Персийския залив.

„Вярвам, че веднага щом това стане военно възможно, флотът на Съединените щати и евентуално с международна коалиция ще ескортират кораби", заяви Скот Бесент, министър на финансите на САЩ.

Не престават и бомбардировките на Съединените щати и Израел в Иран. В редица градове през нощта и тази сутрин съобщиха за мощни експлозии. Ударите идват на фона на големи множества, които се събраха на редица места в Иран, за да отбележат пропалестинския и антиизраелски Ден на Йерусалим, който се провежда в последния петък на Рамадана.