България и Япония ще активизират сътрудничеството си в сферата на иновациите и високите технологии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова проведе среща с посланика на Япония в България Н. Пр. Чикахиса Суми. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на инвестициите, иновациите, високите технологии и дигитализацията.

Министър Младенова подчерта, че за страната ни Япония е ключов стратегически партньор в Източна Азия. „Лидерството на Япония във високотехнологичните сектори и иновациите създават отлична основа за задълбочаване на нашето партньорство", заяви тя.

Двете страни потвърдиха общата си ангажираност за активизиране на сътрудничеството в области от взаимен интерес като технологичния трансфер, съвместните научни изследвания, иновационните клъстери, развитието на МСП и стартъп екосистемата, както и устойчивите зелени технологии.

Акцент беше поставен върху изграждане на устойчиви партньорства, които подкрепят дългосрочното икономическо развитие. Сред темите на разговора бяха още насърчаването на инвестициите, като министър Младенова изтъкна новата Интерактивна инвестиционна карта на България, разработена от Министерството на иновациите и растежа съвместно с Българската агенция за инвестиции.

По нейните думи дигиталната платформа предоставя изчерпателна информация за инвестиционните възможности в страната, включително индустриални и логистични зони, технологични паркове, инфраструктура, научноизследователски институции и иновационни хъбове.

Двамата отчетоха и положителната динамика в разширяването на двустранните съвместни проекти в областта на изкуствения интелект. Бе даден за пример Меморандумът за разбирателство и за сътрудничество в областта на научните изследвания, подписан между INSAIT и RIKEN – най-голямата изследователска институция в Япония.

Срещата потвърди взаимното желание за по-нататъшно развитие на икономическите отношения между България и Япония и за реализиране на нови съвместни проекти с дългосрочен ефект.

Участие в нея взеха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков и началникът на политическия кабинет Радмила Йорданова.