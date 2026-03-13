ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започват текущите ремонти в селата на община Монта...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22464676 www.24chasa.bg

Близък до Путин за отказа на ЕС да смекчи санкциите срещу руския петрол: Сепуко

Руският специален пратеник за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев Снимка: Twitter/@Vizlypuzly1

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев сравни днес отказа на страните от Европейския съюз да смекчат санкциите срещу руския петрол и петролни продукти със средновековния ритуал за самоубийство на японските самураи – сепуко (харакири), предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Европейските бюрократи искат да продължат енергийното сепуко на ЕС и се противопоставят на вече приетото от САЩ решение за временно облекчаване на санкциите срещу Русия в енергийния сектор с цел стабилизиране на пазара. По-добре е ЕС да признае стратегическата си енергийна грешка – отказа от руската енергия – и да изкупи вината си", написа той в социалната мрежа „Екс".

Дмитриев добави, че излизането от енергийната криза без руските енергийни ресурси е невъзможно.

Преди дни Министерство на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбите на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на кораби до 12 март, припомня ТАСС.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

