Трети ден енергийната комисия не събира кворум и не приема важен закон, от който зависи плащане по плана за възстановяване

Депутатите от енергийната комисия за трети път не събраха кворум.

Трети ден енергийната комисия не провели. Председателката й Павела Митова се опита да събере  трите път кворум да бързо приемане на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Тя се постара, след  като служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обвини депутатите, че заради неприемането на този законопроект страната ни ще загуби 437 млн. евро по План за възстановяване и устойчивост.

Още същия ден, на 11 март,  Митова свика извънредно комисията, но опитът не успя.

Днес, в 18 часа, отново депутатите в енергийната комисия не успяха да се съберат. Преди да разпусне народните представители Митова уточни, че явно по текстовете по този закон няма консенсус. Каза, че в предварителни разговори с партньорите от бившата управляваща коалиция водили разговори да се преработят някои текстове, които били притеснителни. Законопроектът бил внесен без това да е направено.

Явно от липсващите депутати той не се подкрепя от "Възраждане", МЕЧ, "Величие", АПС, става ясно от думите на Митова. 

Тя обясни, че не можела да направи нищо друго освен всеки ден да свиква извънредни заседания. Затова предложи самите депутати от енергийната комисия да се съберат и да предложат текстове в законопроекта, които да бъдат консенсусни.

