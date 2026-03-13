Човекоподобните маймуни бонобо може да са агресивни, предупреждават учени

Човекоподобните маймуни бонобо може да са също толкова агресивни, колкото техните братовчеди - шимпанзетата, казват учени, цитирани от Ройтерс.

Изследователите от Университета на Утрехт са наблюдавали агресивно поведение - нападение, удряне, хапане и ритане, при 101 шимпанзета и 88 бонобо в 16 европейски зоологически градини. Резултатите не са показвали голяма разлика в степента на агресия между двата вида, а само по отношение на това кой е провокирал агресията.

При шимпанзетата агресията идвала предимно от мъжките екземпляри и е насочена към представители на двата пола. При бонобо женските са много по-агресивни от шимпанзета от същия пол, а агресията е насочена главно към мъжките. Тези модели отразяват социалната структура на всеки вид, казват учените, цитирано от Ройтерс и БТА.

Обществата на шимпанзетата са патриархални, като мъжките се конкурират за господство и понякога насочват агресия към женските. Бонобо живеят при матриархат, където женските образуват силни съюзи и обикновено не се нападат една друга.

Въпреки репутацията си на миролюбиви, агресията все още играе роля в живота на бонобо. Изследователите отбелязват, че образът на т.нар. хипи маймуна" отчасти произтича от други черти бонобо поддържат предимно мирни отношения със съседните групи, рядко убиват членове на собствената си група и често намаляват напрежението чрез социално-сексуално поведение.

Докато откритията дават представа за тяхната социална динамика, учените казват, че поведението на животните в дивата природа може да се различава. И двата вида са най-близки роднини на хората, споделяйки около 98,8 процента от нашата ДНК и са се отделили от човешкия род преди около 7 милиона години. Изследователите посочват, че разбирането как властта и социалната структура оформят агресията при тези маймуни може също да предложи улики за произхода на конфликтите в човешките общества, допълва още Ройтерс.