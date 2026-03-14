Богомил Николов: Възможно горивата да поскъпнат и с до 30%

„За всеки е ясно, че цените тръгнаха нагоре. Сигналите, които се подават, може все още да се основават на действащия механизъм в Закона за въвеждане на еврото. При него се санкционират необоснованите повишения на цените". Това коментира в предаването „Събуди се" по Нова тв председателят на „Активни потребители" Богомил Николов.

„А иначе е добре известно от предходни подобни ситуации, че цените на бензиностанциите винаги нарастват изпреварващо. Т.е. ако вие сте заредили стара партида от евтино гориво, няма да изчакате да я продадете и тогава да вдигнете цената. Ще го направите предварително. И обратно – след това, когато дойде време цените да падат, има леко забавяне", коментира Николов.

Според него в настоящата ситуация може да се разчита на Закона за въвеждане на еврото. „Трудно ще е на собственика на една бензиностанция до обоснове поскъпването. Той е заредил вече това количество при старата цена, но повишава. Това би трябвало да може да се санкционира", обясни Николов.,

Той все пак допусна, че в настоящата ситуация е възможно горивата да поскъпнат и с до 30%.

„Никой не може да каже какво ще се случи. Петролът стигна до 100 долара, не знаем до края на другата седмица може да мине и още нагоре", Николов.

Цената на горивата ще се отрази на всички продукти, в които транспортът има голям дял, обясни Николов.

По отношение на туристическите пакети, Богомил Николов посъветва хората да правят застраховка, ако пътуването отпадне. Така ще успеят да си получат парите обратно.