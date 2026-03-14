Морската икономика на Китай показва стабилен растеж през изминалата година

Морската икономика на Китай запази стабилен растеж през 2025 г. и продължи да се развива към по-високо качество и ефективност. Брутният продукт на морската икономика достигна близо 11,02 трилиона юана (около 1,6 трилиона щатски долара), което е увеличение от 5,5% на годишна база. Това представлява 7,9% от брутния вътрешен продукт на страната, съобщава КМГ.

По структура първичният сектор на морската икономика формира 4,5% от добавената стойност, вторичният – 37,2%, а третичният – 58,3%. Според представители на Министерството на природните ресурси развитието на сектора се ускорява благодарение на иновациите и по-доброто съчетаване между икономическата дейност и опазването на морската среда.

Китай остава световен лидер в редица морски индустрии. Страната е на първо място по производство на морски продукти и разполага с най-голямата портова система в света. Обемът на морските превози и контейнерният трафик надхвърлят една трета от глобалния общ обем. Китай държи и над половината от световния пазар за корабостроене и офшорно инженерно оборудване, както и повече от половината от глобалния капацитет на офшорната вятърна енергия.