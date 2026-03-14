"Мета" обмисля съкращения на 20% от персонала на ф...

Започна производството на първия общо разработен електромобил на Volkswagen и XPeng

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Първият електромобил, разработен съвместно от Volkswagen Group и XPeng, слезе от производствената линия в Китай. Моделът беше произведен в завода на Volkswagen в град Хъфей, съобщи германският автомобилен концерн, съобщи КМГ.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме заяви, че автомобилът е „разработен в Китай за Китай", съчетавайки германското инженерство с модерни местни технологии. Моделът ID. UNYX 08 е създаден за по-малко от две години, подчерта Ралф Брандщетер, член на управителния съвет на компанията за Китай. Проектът е част от по-широката стратегия на Volkswagen за разширяване на присъствието си на китайския пазар на електромобили. Партньорството между двете компании беше установено през 2023 г., а по-късно тази година се очаква да бъде представен и втори съвместно разработен модел.

Провинция Анхуей се превърна в лидер в автомобилното производство на страната през 2025 г., като за първи път оглави Китай по общо производство на автомобили и превозни средства с нови енергийни източници.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел