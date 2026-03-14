Колко ще се плаща за сградна инсталация? Публикуваха Наредбата за топлоснабдяването за обществено обсъждане

Дългоочакваната Наредба за топлоснабдяването, която определя колко ще плащат потребителите за сградна инсталация, вече е публикувана за обществено обсъждане на сайта на министерството. Това съобщи министърът на енергетиката Трайчо Трайков във фейсбук.

"След като миналата година съдът е отменил формулата за сградна инсталация, сега, в краткото време, с което разполагаме, изработихме вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите – по един балансиран и справедлив начин", обяснява министърът.

Той посочва и двете възможности това да се случи - чрез прецизен механизъм, базиран на обективни фактори, характерни при потреблението в конкретната сграда, и публично достъпни, проверими данни.

Механизмът отчита: обща инсталирана мощност в сградата, времеви период, през който е осигурявано топлоснабдяване към нея, вида на отоплителната инсталация, енергийните характеристики на сградите, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира.

"В ежемесечните фактури топлофикациите се задължават да информират потребителите за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството енергия за сградната инсталация. Така всеки ще знае как е формирана сметката му, по компоненти", обясни министър Трайков.

И добавя: "Ако не се доверявате на формулата, всяка етажна собственост може сама да избере процент за количеството топлинна енергия за сградна инсталация между 20 до 40%, който да плащат всички ползватели в сградата. Търсим устойчиво решение по тази значима за много хора тема. Без участието на потребителите няма как да се реши проблема, затова очаквам хората да бъдат активни в обсъждането."