"Мета" обмисля съкращения на 20% от персонала на фона на нарастващите разходи за AI

Американската технологична компания "Мета" (Meta) планира мащабни съкращения, които могат да засегнат 20 процента или повече от служителите ѝ, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника, запознати с въпроса, предаде Си Ен Би Си

Според тях компанията обмисля намаляване на персонала, за да компенсира значителните разходи за инфраструктура за изкуствен интелект и да се подготви за по-висока ефективност благодарение на използването на системи, подпомагащи работата на служителите, предава БТА.

Към момента не е определена конкретна дата за съкращенията, а окончателният им мащаб все още не е уточнен. Висши ръководители на компанията наскоро са уведомили други мениджъри на високо ниво да започнат да планират как да намалят екипите си.

Говорителят на компанията Анди Стоун заяви в отговор на запитвания, че информацията представлява „спекулативни съобщения за теоретични подходи“.

Ако бъде потвърдено съкращение от около 20 процента, това ще бъде най-значителната реорганизация в компанията след програмата за преструктуриране през 2022–2023 г., наречена „година на ефективността“. Към 31 декември компанията е имала близо 79 000 служители.

През ноември 2022 г. „Мета“ съкрати около 11 000 души, или приблизително 13 процента от работната си сила. Около четири месеца по-късно компанията обяви ново намаляване на персонала с още 10 000 работни места.

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг през последната година настоява компанията да засили конкуренцията в сферата на генеративния изкуствен интелект. „Мета“ предлага много високи възнаграждения – в някои случаи за стотици милиони долари за четиригодишен период – за да привлече водещи изследователи в нов екип за разработване на свръхинтелигентни системи.

Компанията е обявила и планове да инвестира около 600 милиарда долара в изграждането на центрове за данни до 2028 г. По-рано тази седмица „Мета“ придоби платформата за социални мрежи за агенти с изкуствен интелект "Молтбук" (Moltbook). Освен това компанията планира да изразходва най-малко 2 милиарда долара за придобиването на китайския стартъп за изкуствен интелект "Манус" (Manus).

Зукърбърг вече намекна за очаквани подобрения в ефективността вследствие на тези инвестиции, като заяви през януари, че проекти, които преди са изисквали големи екипи, вече могат да бъдат изпълнявани от един много талантлив специалист.

Подобни планове отразяват по-широка тенденция сред големите американски компании, особено в технологичния сектор. През януари "Амазон" (Amazon) потвърди, че ще съкрати около 16 000 служители, или близо 10 процента от работната си сила. Миналия месец финтех компанията "Блок" (Block) намали почти наполовина персонала си, като главният изпълнителен директор Джак Дорси изрично посочи нарастващите възможности на инструментите с изкуствен интелект като фактор за промяната.

Плановете за инвестиции в изкуствен интелект идват след серия трудности с модела Llama 4 на „Мета“ през миналата година, включително критики за подвеждащи резултати в използваните тестове. Компанията се отказа и от пускането на най-голямата версия на модела – Behemoth.

Новият екип работи по модел с кодово име Avocado, но според източниците и неговото представяне засега изостава от очакванията.