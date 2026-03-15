Телевизии в САЩ заплашени с отнемане на лицензи заради репортажи за Иран

Председателят на американската Федерална комисия по комуникациите Брендън Кар предупреди американските телевизионни оператори, че могат да загубят лицензите си, ако не действат „в обществен интерес“ на фона на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп към медийното отразяване на войната в Иран, предаде Франс прес.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ (Х) Кар заяви, че телевизионните канали, които разпространяват „фалшиви новини и изкривяване на фактите“, имат възможност да „коригират курса си“ преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.

Изявлението му бе дадено след публикация на Тръмп, в която президентът критикува „умишлено подвеждащо заглавие“ на медии относно инцидент с пет самолета-цистерни, поразени при ирански атаки в Саудитска Арабия.

Предупреждението на Кар беше остро критикувано от организации за защита на свободата на словото. Фондацията „Файър“ (FIRE) заяви, че подобни изказвания са „скандални“. „Когато правителството принуждава медиите под заплаха от санкции да се превърнат в рупор на държавата, нещо е сериозно сбъркано“, посочиха от организацията.

От началото на американско-израелските военни действия срещу Иран на 28 февруари президентът Тръмп и министърът на отбраната Пит Хегсет многократно определят критични медийни публикации като „фалшиви новини“.

В петък както Пентагонът, така и Белият дом критикуваха репортаж на Си Ен Ен, според който американската администрация е подценила риска от блокиране на петролните доставки през Ормузкия проток при планирането на въздушните удари срещу Иран.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит отхвърли публикацията, като заяви, че тя е „100 процента фалшива новина“. По думите ѝ Пентагонът се подготвя от десетилетия за евентуален опит на Иран да блокира стратегическия морски коридор.

Тръмп нееднократно е влизал в конфликт с традиционните медии. Президентът често обвинява издания като „Ню Йорк Таймс“ и телевизионния канал Си Ен Ен, че разпространяват „фалшиви новини“.

Още миналата година Кар предупреди телевизионните оператори, че могат да загубят лицензите си, ако излъчат късното вечерно шоу на водещия Джими Кимъл. В резултат телевизия Ей Би Си временно преустанови излъчването на предаването, предаде БТА.

Кимъл предизвика недоволство сред поддръжниците на Тръмп след коментари за убийството на крайнодесния активист и подкастър Чарли Кърк, при които обвини политическия лагер на президента, че използва случая за политически цели.