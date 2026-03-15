Автобусните превозвачи искат компенсации от държавата

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба, твърдят браншовиците. Цените на билетите не са пипани от години.

Заради голямото увеличение на цените на горивата компаниите ще поискат държавата да създаде механизъм те да бъдат компенсирани, съобщава БНР.

Засега не се очаква повишаване на билетите за междуградските линии, нито спиране на услугата. Горивата стигат до 1,50 евро за литър, а експертите предвиждат и увеличение до 30%. За да не плащат повече потребителите, от пътническите превози ще поискат компенсации от държавата. Такива е имало последно в началото на войната в Украйна.

От Съюза на международните превозвачи също предупредиха за риск от фалити в транспортния сектор. Те поискаха от държавата да приеме спешни национални механизми за компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво.