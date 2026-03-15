ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автобусните превозвачи искат компенсации от държав...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22471060 www.24chasa.bg

Автобусните превозвачи искат компенсации от държавата

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба, твърдят браншовиците Снимка: Пиксбей

Пътническите превози у нас в момента работят на загуба, твърдят браншовиците. Цените на билетите не са пипани от години.

Заради голямото увеличение на цените на горивата компаниите ще поискат държавата да създаде механизъм те да бъдат компенсирани, съобщава БНР

Засега не се очаква повишаване на билетите за междуградските линии, нито спиране на услугата. Горивата стигат до 1,50 евро за литър, а експертите предвиждат и увеличение до 30%. За да не плащат повече потребителите, от пътническите превози ще поискат компенсации от държавата. Такива е имало последно в началото на войната в Украйна.

От Съюза на международните превозвачи също предупредиха за риск от фалити в транспортния сектор. Те поискаха от държавата да приеме спешни национални механизми за компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел