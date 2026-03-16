Само един европейски автопроизводител влиза в нормите за вредните емисии

Строгите европейски цели за емисиите на CO2 създават големи главоболия на повечето производители на автомобили. От всички европейски марки само една успява да се задържи под максималната граница.

Средно компаниите трябва да са под максималната средна стойност от 93,6 грама CO2 на километър тази година. Това е средна стойност за продаден, а не за предлаган автомобил.

На практика това означава, че продажбата на изцяло електрически коли е до известна степен неизбежна, защото дори свръхефективен хибрид като Toyota Yaris Hybrid надвишава този лимит в определени версии.

От години в Европа съществуват така наречените "CO2 басейни", където чисто електрически марки като Tesla могат да продават "CO2 кредити" на други производители. По този начин производителят на електромобили печели доста добра сума, докато традиционният производител избягва по този начин огромни европейски глоби.

Почти никой производител не остава самостоятелно под нормата. Изключения правят изцяло електрически марки като Tesla и BYD.

През 2025 г. BMW е единственият европейски производител на автомобили, който остава под стандарта за CO2 изцяло самостоятелно. Заедно с подмарката Mini, тя успява дори много убедително, според данни на Международния съвет за чист транспорт (ICCT), които разкриват, че марката вече е била с 3 грама под максимума през 2025 г.