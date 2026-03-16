Любимата кола на германските пенсионери няма да има наследник

Нарастващата популярност на SUV моделите през последните няколко десетилетия е лоша новина за комбитата, хечбеците и дори седаните, но най-големите жертви са семейните MPV коли. Сега и Mercedes B-Class е почти готов за пенсиониране.

Говорейки пред Auto Express, Робърт Лесник, директор на екстериорния дизайн в Mercedes, заяви, че "B-класата определено няма бъдеще" в отговор на разширяването на покритието на компанията на пазара на електрически коли с модели като новата A-класа на ток.

Първоначално марката планираше 4 нови модела на изцяло новата си платформа Modular Architecture (MMA): седанът CLA и Shooting Brake, плюс новия SUV GLB и предстоящия GLA. Предстоящата електрическа A-класа ще увеличи този брой до пет след няколко години, но Mercedes няма планове да вмъкне изцяло електрическа B-класа.

Първият B-класа се появи през 2004 г. с традиционен стил на каросерията на MPV, целящ да разшири практичността на A-класата, на която беше базиран. Докато второто поколение B-класа, пуснато на пазара през 2011 г., използваше същата платформа MFA като A-класата (която се трансформираше в семеен хечбек), B-класата запази стила на каросерията на MPV. Тази форма продължи и в настоящия B-клас, който съществува от 2018 г. с бензинови, дизелови и plug-in хибридни двигатели.

В-класата е любимата кола на германските пенсионери.